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02 червня 2020, вівторок, 14:17 11
Суспільство 2020-06-02T16:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві автовласники придумують, як обійти автофіксацію порушень ПДР

У Києві автовласники придумують, як обійти автофіксацію порушень ПДР

Елена Новикова
автомобілі, порушення ПДР, камери на дорогах Києва
Автомобіль. Фото: pixabay
Автомобіль. Фото: pixabay

З 1 червня в Києві та Київській області почала працювати автоматична фіксація порушень ПДР. В цілому, в області за перший день зафіксували понад 35 тис. випадків перевищення швидкості. Першого порушника "зловили" через 1 хвилину. Після цього автовласники почали придумувати способи, як уникнути штрафу у разі перевищення швидкості.

Про це свідчить фотографія, опублікована на сторінці Київ Автомобільний в Facebook.

Так, на фотографії видно, як автовласник кросовера Skoda Kodiaq заклеїв папером частину номерного знака.

Автомобіль з заклеєним номером. Фото: Facebook/Київ АвтомобільнийАвтомобіль з заклеєним номером. Фото: Facebook/Київ Автомобільний

Однак на сторінці зазначили, що прилад фото - і відеофіксації порушень фотографує автомобіль як спереду, так і ззаду. А штраф за закриті номера становить 170 грн.

Як повідомляли Українські Новини, вже відомі адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху в Києві.

Раніше Міністерство внутрішніх справ спростувало інформацію про те, що система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху не розпізнає автомобілі з літерними номерами.

 

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