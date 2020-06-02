У Києві автовласники придумують, як обійти автофіксацію порушень ПДР

З 1 червня в Києві та Київській області почала працювати автоматична фіксація порушень ПДР. В цілому, в області за перший день зафіксували понад 35 тис. випадків перевищення швидкості. Першого порушника "зловили" через 1 хвилину. Після цього автовласники почали придумувати способи, як уникнути штрафу у разі перевищення швидкості. Про це свідчить фотографія, опублікована на сторінці Київ Автомобільний в Facebook. Так, на фотографії видно, як автовласник кросовера Skoda Kodiaq заклеїв папером частину номерного знака. Автомобіль з заклеєним номером. Фото: Facebook\/Київ Автомобільний Однак на сторінці зазначили, що прилад фото - і відеофіксації порушень фотографує автомобіль як спереду, так і ззаду. А штраф за закриті номера становить 170 грн. Як повідомляли Українські Новини, вже відомі адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху в Києві. Раніше Міністерство внутрішніх справ спростувало інформацію про те, що система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху не розпізнає автомобілі з літерними номерами.