У Києві автовласники придумують, як обійти автофіксацію порушень ПДР

Про це свідчить фотографія, опублікована на сторінці Київ Автомобільний в Facebook.

Так, на фотографії видно, як автовласник кросовера Skoda Kodiaq заклеїв папером частину номерного знака.

Автомобіль з заклеєним номером. Фото: Facebook/Київ Автомобільний

Однак на сторінці зазначили, що прилад фото - і відеофіксації порушень фотографує автомобіль як спереду, так і ззаду. А штраф за закриті номера становить 170 грн.

Як повідомляли Українські Новини, вже відомі адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху в Києві.

Раніше Міністерство внутрішніх справ спростувало інформацію про те, що система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху не розпізнає автомобілі з літерними номерами.