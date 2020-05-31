З 1 червня водіям будуть розсилати "листи щастя": де встановлені камери відеофіксації

З 1 червня водіїв, які перевищили швидкість в межах Києва та Київської області і потрапили в поле зору камер фотовідеофіксації почнуть приходити так звані "листи щастя" - постанови в паперовому вигляді про порушення ПДР, так як Міністерство внутрішніх справ запускає систему автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху, запуск якої раніше довелося відкласти через карантину. Адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху в Києві: Вул. Олени Теліги, 39; Набережне шосе, 4 (навпроти) Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна; Вулиця Братиславська, 18; Чоколівський бульвар, 24; Північний міст (у напрямку лівого берега) Північний міст (у напрямку правого берега) Броварський проспект. (М. Лівобережна) Броварський проспект \/ вул. будівельників; Південний міст (у напрямку лівого берега) Південний міст (у напрямку правого берега) Проспект Героїв Сталінграду, 25; Проспект Володимира Маяковського, 56; Проспект Володимира Маяковського, 65; Дружби народів бульвар, 27; Дружби народів бульвар, 36; Столичне шосе, 58 в напрямку Києва; Столичне шосе 58, в напрямку Обухова; Харківська площа \/ проспект Бажана. Штрафи: за перевищення швидкості більш ніж на 20 км \/ год - 255 грн.; за перевищення швидкості більш ніж на 50 км \/ год - 510 грн. Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплатили протягом 10 банківських днів з моменту отримання ухвали. Як повідомляли Українські Новини, у Києві з'явиться нова система фіксації порушень ПДР. Тим часом покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів. Також Рада замінила штрафні бали за порушення ПДР грошовим штрафом.