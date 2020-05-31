З 1 червня водіям будуть розсилати "листи щастя": де встановлені камери відеофіксації

З 1 червня водіїв, які перевищили швидкість в межах Києва та Київської області і потрапили в поле зору камер фотовідеофіксації почнуть приходити так звані "листи щастя" - постанови в паперовому вигляді про порушення ПДР, так як Міністерство внутрішніх справ запускає систему автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху, запуск якої раніше довелося відкласти через карантину.

Адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху в Києві:

Вул. Олени Теліги, 39;

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна;

Вулиця Братиславська, 18;

Чоколівський бульвар, 24;

Північний міст (у напрямку лівого берега) Північний міст (у напрямку правого берега)

Броварський проспект. (М. Лівобережна)

Броварський проспект / вул. будівельників;

Південний міст (у напрямку лівого берега)

Південний міст (у напрямку правого берега)

Проспект Героїв Сталінграду, 25;

Проспект Володимира Маяковського, 56;

Проспект Володимира Маяковського, 65;

Дружби народів бульвар, 27;

Дружби народів бульвар, 36;

Столичне шосе, 58 в напрямку Києва;

Столичне шосе 58, в напрямку Обухова;

Харківська площа / проспект Бажана.

Штрафи: за перевищення швидкості більш ніж на 20 км / год - 255 грн.; за перевищення швидкості більш ніж на 50 км / год - 510 грн.

Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплатили протягом 10 банківських днів з моменту отримання ухвали.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві з'явиться нова система фіксації порушень ПДР. Тим часом покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів.

Також Рада замінила штрафні бали за порушення ПДР грошовим штрафом.