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01 червня 2020, понеділок, 09:01 13 Інфографіка
Силові структури 2020-06-01T10:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні МВС запускає систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області

Сьогодні МВС запускає систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області

Анна Рудык
порушення ПДР, відеофіксація, Фотофіксація, камери на дорогах Києва
Автомобіль. Фото: Pixabay
Автомобіль. Фото: Pixabay

У той час, як у Києві та Київській області вже встановлено 50 камер автоматичної фотовідеофіксації, Міністерство внутрішніх справ з 1 червня 2020 року має намір запустити в штатному режимі роботу системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Києві і в Київській області.

Всього на території України планується запустити в роботу близько 700 таких камер.

Камери будуть встановлені в місцях, де за статистикою гинули і травмувалися найбільша кількість громадян.

Камера буде фіксувати перевищення швидкості, після цього патрульний поліцейський зафіксує на своєму комп'ютері і перевірить номери автомобіля.

Після встановлення збігу номери автомобіля з його маркою виписується адміністративний протокол, який через "Укрпошту" буде направлятися порушника.

Ця особа зможе ознайомитися з фотографією, часом, місцем і навіть переглянути відеозапис, в який саме час його автомобіль перевищив швидкість.

Якщо за кермом був не власник автомобіля, то він може повідомити особу, якій він довірив своє авто, щоб цей чоловік заплатив штраф.

Адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху в Києві:

  • Вул. Олени Теліги, 39;
  • Набережне шосе, 4 (навпроти)
  • Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальною;
  • Вулиця Братиславська, 18;
  • Чоколівський бульвар, 24;
  • Північний міст (у напрямку лівого берега) Північний міст (у напрямку правого берега)
  • Броварський проспект. (М. Лівобережна)
  • Броварський проспект / вул. будівельників;
  • Південний міст (у напрямку лівого берега)
  • Південний міст (у напрямку правого берега)
  • Проспект Героїв Сталінграда, 25;
  • Проспект Володимира Маяковського, 56;
  • Проспект Володимира Маяковського, 65;
  • Дружби народів бульвар, 27;
  • Дружби народів бульвар, 36;
  • Столичне шосе, 58 в напрямку Києва;
  • Столичне шосе 58, в напрямку Обухова;
  • Харківська площа / проспект Бажана.

Система порушень ПДРСистема порушень ПДР

Як повідомляли Українські Новини, покарання за порушення ПДР посилять. Штрафи зростуть для пішоходів.

Також МВС планувало в 20 разів підвищити штрафи за порушення ПДР.

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