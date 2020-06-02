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02 червня 2020, вівторок, 10:29 7
Суспільство 2020-06-02T12:00:02+03:00
Українські Новини
Літерні номери не врятують порушника від штрафів, — МВС

Літерні номери не врятують порушника від штрафів, — МВС

Кира Молчанова
номерні знаки, ПДР, камери на дорогах Києва, літерні знаки
Автомобіль. Pixabay
Автомобіль. Pixabay

Міністерство внутрішніх справ заперечує, що система автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху, яка почала діяти з 1 червня у Києві, не розпізнає автомобілі з літерними номерами.

Про це Українським Новинам повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Це нісенітниця", - сказав він.

Таким чином Геращенко спростував інформацію користувачів соціальних мереж, що система автоматичної фото та відео фіксації порушень не розпізнає літерні номерні знаки.

Раніше політтехнолог і медіаексперт Володимир Петров повідомив на своїй сторінці в Facebook, що система контролю швидкості не фіксує літерні номери на авто, а тільки букви з цифрами.

За його словами, такі номерні знаки система не розпізнає і не вносить в базу.

Він закликав усіх бажаючих купувати саме літерні номери, щоб не платити штрафи.

Як повідомляли Українські Новини, вже відомі адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху в Києві.

Раніше МВС відклало запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР до закінчення режиму суворого карантину.

Тим часом покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів. 

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