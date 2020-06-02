Літерні номери не врятують порушника від штрафів, — МВС

Міністерство внутрішніх справ заперечує, що система автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху, яка почала діяти з 1 червня у Києві, не розпізнає автомобілі з літерними номерами.

Про це Українським Новинам повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Це нісенітниця", - сказав він.

Таким чином Геращенко спростував інформацію користувачів соціальних мереж, що система автоматичної фото та відео фіксації порушень не розпізнає літерні номерні знаки.

Раніше політтехнолог і медіаексперт Володимир Петров повідомив на своїй сторінці в Facebook, що система контролю швидкості не фіксує літерні номери на авто, а тільки букви з цифрами.

За його словами, такі номерні знаки система не розпізнає і не вносить в базу.

Він закликав усіх бажаючих купувати саме літерні номери, щоб не платити штрафи.

Як повідомляли Українські Новини, вже відомі адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху в Києві.

Раніше МВС відклало запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР до закінчення режиму суворого карантину.

Тим часом покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів.