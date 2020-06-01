Камери автофіксації "зловили" першого порушника через хвилину після запуску, — МВС

Перший порушник ПДР був "спійманий" в першу хвилину роботи камер системи автофіксації перевищення швидкості.

Про це Facebook повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко.

"Історично першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму став автомобіль Audi Q7, який рухався по Чоколівському бульварі о 00:01 зі швидкістю 75 кілометрів на годину при дозволенемо швидкісному режимі на цій магістралі - до 70 кілометрів на годину. Цей автомобіль був зафіксований камерою, розташованою за адресою Чоколівський бульвар, 24", - написала Геращенко.

Він підкреслив, що місце порушення – одне з тих, де часто трапляються ДТП з тяжкими наслідками.

Гращенко пояснив, що тепер власниці автомобіля прийде лист з повідомленням про порушення правил. Там буде QR-код, за яким вона зможе подивитися відео з місцем і часом порушення правил.

За словами Геращенко, чим швидше порушник сплатить штраф, тим меншим він буде. Якщо його сплатити протягом 10 днів з моменту порушення, то він становитиме 127,5 гривень, якщо пізніше – 255.

У випадку, якщо з якої-небудь причини штраф не буде сплачений, він буде стягуватися через систему виконавчої служби Міністерства юстиції.

"Якщо громадянин не згоден з постановою про порушення ПДР, зафіксованою в автоматичному режимі, він може її оскаржити, звернувшись до Департаменту патрульної поліції або в суд", - резюмував Геращенко.

Як повідомляли Українські Новини, покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів.

Також МВС планувало в 20 разів підвищити штрафи за порушення ПДР.