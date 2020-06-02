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02 червня 2020, вівторок, 13:11 21
Фінанси 2020-06-02T14:00:01+03:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні на 3 травня. Гривня зросла в ціні

Офіційний курс гривні на 3 травня. Гривня зросла в ціні

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, обмін валют, курс гривні, курс долара до гривні, Офіційний курс
Курс гривні
Курс гривні

У той час, як економісти назвали головні ризики для економіки України і спрогнозували курс гривні до 2023 року, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 3 червня, на 3,31% до 26,7928 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 2 червня, на 4,62 коп. до 26,8259 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, долар в обмінниках продовжив падати 2 червня.

Водночас фінансисти прогнозують, що і в червні курс валюти буде на рівні 26-27 UAH/USD.

Раніше Укра їнські Новини повідомляли, після вихідних гривня зросла в ціні – НБУ зміцнив національну валюту 1 червня на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD порівняно з 31 травня.

Також експерти зробили прогноз, що буде з курсом валюти в перший місяць літа, а також що може вплинути на курс валют в Україні в червні.

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