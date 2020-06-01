Після вихідних гривня зросла в ціні. Курс НБУ на понеділок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 червня, на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD, у той час, як фінансисти прогнозують курс гривні 26-27 UAH/USD у червні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29-31 травня, на 9,43 коп. до 26,9059 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,1987 1 долар США 26,8685 1 швейцарський франк 27,9095 10 ієн 2,5079 10 російських рублів 3,8134 1 євро 29,9275

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 року.

Раніше повідомлялося про те, що партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Також Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 1 червня, на 4,15 коп. до 26,8721 UAH/USD.