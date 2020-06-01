Долар продовжує падати після вихідних. Курс валют на 1 червня

У понеділок в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився порівняно з 29 травня на 3,93 коп. до 26,9997 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,78 коп. до 26,7330 UAH/USD. Водночас Фінансисти розповіли, чого очікувати від валютного ринку в червні.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,17 коп. до 29,3748 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,30 коп. до 29,9509 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти на 1 червня:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,7330 26,9997 29,3748 29,9509 3,27 3,84 Максимальний 26,8400 27,3000 29,7000 30,4000 3,73 4,00 Мінімальний 26,5500 26,8900 28,6000 29,6500 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в травні збільшився на 84,3% з 17,632 млрд гривень (на 1 травня) до 32,489 млрд гривень (на 1 червня) у той час, як платіжний баланс зведено з профіцитом.

артнер інвестиційної компанії Millstone & Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.