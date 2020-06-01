підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 червня 2020, понеділок, 10:32 15
Економіка 2020-06-01T12:45:03+03:00
Українські Новини
Долар продовжує падати після вихідних. Курс валют на 1 червня

Долар продовжує падати після вихідних. Курс валют на 1 червня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара до гривні, курс гривні до долара, курс в обмінниках
Курс долара
Курс долара

У понеділок в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився порівняно з 29 травня на 3,93 коп. до 26,9997 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,78 коп. до 26,7330 UAH/USD. Водночас Фінансисти розповіли, чого очікувати від валютного ринку в червні.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,17 коп. до 29,3748 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,30 коп. до 29,9509 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти на 1 червня:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,7330 26,9997 29,3748 29,9509 3,27 3,84
Максимальний 26,8400 27,3000 29,7000 30,4000 3,73 4,00
Мінімальний 26,5500 26,8900 28,6000 29,6500 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в травні збільшився на 84,3% з 17,632 млрд гривень (на 1 травня) до 32,489 млрд гривень (на 1 червня) у той час, як платіжний баланс зведено з профіцитом.

артнер інвестиційної компанії Millstone & Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Більше новин про: Курс валют курс долара до гривні курс гривні до долара курс в обмінниках

НБУ істотно скоротив скупку валюти на міжбанку...
Після вихідних гривня зросла в ціні. Курс НБУ на п...
Восени долар буде коштувати дорожче. Економісти ра...
Долар впав, а євро обвалився: курс валют в обмінни...
Сьогодні Україна переходить до наступного етапу пом'якшення карантину. Що зміниться
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову почала падати
Новини
У Києві від сьогодні відкрили дитсадки, фітнес-центри та ДЮСШ 12:45
У Флорівському жіночому монастирі в Києві – спалах коронавірусу 12:33
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати 12:24
Зеленський полетів відпочивати в Оман, бо там дешевше, ніж на Мальдівах, - Банкова 12:04
На цьому тижні "Укрзалізниця" запускає 35 поїздів. Опубліковано графік 11:52
більше новин
Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн) 13:51
Ветеран АТО Майман звинуватив у нападі на нього Володимира Теслю, відомого у вузьких колах під прізвиськом Француз 15:12
Київ. Скріншот відео Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста 12:27
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
Алея Слави у Бучі - у ЗМІ показали, яким буде новий меморіальний комплекс 21:44
більше новин
Сьогодні Київ святкує День міста. Програма святкувань 06:12
У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини 08:35 Інфографіка
Сьогодні МВС запускає систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області 09:01 Інфографіка
У Карпатах на початку літа може випасти до 15 см снігу. Рятувальники попередили про хуртовину і шквали 22:06
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
більше новин
За 8 хвилин система автофіксації "зловила" 282 порушників ПДР
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok