У МОЗ України зафіксували перший випадок коронавірусу

В той час, як в Україні вже 24 340 випадків Covid-19, серед працівників Міністерства охорони здоров'я зафіксований перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Вчора в апараті міністерства було виявлено перший випадок захворювання на коронавірусну хворобу", - сказав він.

За його словами, одразу після виявлення інфекції були встановлені контактні особи, сьогодні буде проведено тестування.

Міністр зазначив, що частина працівників міністерства буде відправлена на самоізоляцію.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві найбільше випадків коронавірусу у медиків лікарні №3. 4 хворих на коронавірус співробітника Київської лікарні швидкої допомоги госпіталізовано, 16 співробітників перебувають на самоізоляції.13 травня Кабінет Міністрів вніс коронавірусну інфекцію COVID-19 перелік професійних захворювань.Тим часом тільки половину з тих, що заразилися COVID-19 медиків визнають, як тих, що заразилися на роботі.