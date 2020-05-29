В Києві найбільше випадків коронавірусу у медиків лікарні №3, - Кличко

З 420 хворих коронавірусом в Києві за весь період пандемії медиків 89 з них захворіли в Київській міській клінічній лікарні №3 у той час, як кількість жителів Києва, в яких підтвердили коронавірус, збільшилася на 56 осіб.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Більш як 14 відсотків від усіх захворілих жителів Києва - це медики. На сьогодні - 420 медпрацівників. І заразилися більшість з них на роботі... Зазначу, що за час пандемії найбільше випадків захворювання на коронавірус серед медиків зафіксували в міській лікарні № 3 - 89 осіб", - сказав він.

Кличко повідомив, що також з 420 випадків 44 зафіксували в Київській міській клінічній лікарні №8, 26 - в Центрі екстреної медицини, 23 - в Олександрівській лікарні.

4 хворих на коронавірус співробітники Київської лікарні швидкої допомоги госпіталізовано, 16 співробітників перебувають на самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу, 27 травня, коронавірус виявили у 54 жителів столиці.

26 травня кількість хворих коронавірусом в Києві порівняно з попередньою добою збільшилася на 29 осіб.