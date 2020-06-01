У готелі "Венеція" в Києві перебувають ще 62 дітей, народжених методом сурогатного материнства

Тоді як 31 травня 20 сімей з Аргентини та Іспанії прилетіли в Україну, щоб забрати дітей, в готелі "Венеція" в Києві перебувають ще 62 дітей без батьків,народжених методом сурогатного материнства.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"Що стосується саме готелю "Венеція", там 73 дитини. 62 дитини все ще без батьків і чекають", - сказала вона.

Вона зазначила, що до неї звернулася 91 пара щодо народження 97 дітей.

Денисова також наголосила, що Міністерством закордонних справ видано вже близько 79 дозволів на в'їзд батькам сурогатних дітей.

Однак, батьки повинні пройти 2-тижневу обсервацію.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ запевняє, що іноземні батьки немовлят, народжених від сурогатних матерів в Україні, зможуть приїхати і забрати їх, але при цьому повинні будуть дотримуватися встановлених Кабінетом Міністрів правил.

Раніше клініка БиоТексКом підняла скандал спеціально для притягнення влади до проблеми і організації спеціальних рейсів. У Києві на той момент 50 немовлят утримували в готелі, оскільки вони народжені сурогатними матерями для іноземців, а ті не могли їх забрати через карантин.

Тим часом, в клініці заявили, що кількість дітей, народжених від сурогатних матерів, які перебувають у київському готелі, збільшилася на 21 до 72 дітей.