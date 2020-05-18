Дітей від сурогатних мам іноземці можуть забрати з України при дотриманні правил, – МЗС

Міністерство закордонних справ запевняє, що іноземні батьки немовлят, народжених від сурогатних матерів в Україні, зможуть приїхати та забрати їх, але при цьому повинні будуть дотримуватися встановлених Кабінетом Міністрів правил.

Про це йдеться у відповіді МзЗС на запит Українських Новин.

Згідно з розпорядженням Кабміну від 14 березня про тимчасове обмеження перетину державного кордону, іноземці можуть в'їжджати в Україну за погодженням з МЗС.

"Для цього іноземне посольство має направити відповідний запит до МЗС України. Це стосується у тому числі приїзду іноземних громадян для вирішення питань, пов'язаних із поверненням своїх дітей до країни постійного проживання", – повідомило зовнішньополітичне відомство.

Крім цього механізму, в ході наради представників центральних органів виконавчої влади з уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денисовою був напрацьований додатковий варіант подачі запиту – шляхом звернення батьків до Офісу омбудсмена.

"Згадані вище механізми надають можливості для в'їзду на територію України зазначеної у Вашому запиті категорії іноземних громадян", – йдеться у відповіді МЗС.

При цьому зовнішньополітичне відомство підкреслює, що в'їзд і перебування іноземців на території України мають відбуватися з дотриманням правил, установлених постановою Кабміну "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

МЗС не уточнює, про які правила йдеться, однак дана постанова, серед іншого, передбачає обов'язкове проходження тими, хто перетинає держкордон, 14-денної обсервації в ізоляторах або самоізоляції з використанням додатку "Дій вдома".

Подробиці щодо звернень батьків-іноземців або закордонних посольств у відповіді не уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві 50 немовлят тримають у готелі, оскільки вони народжені сурогатними матерями для іноземців, а ті не можуть їх забрати через карантин.

Клініка БіоТексКом здійняла скандал спеціально, за її твердженням, для привернення уваги влади до проблеми та організації спеціальних рейсів.

Тим часом дитячий омбудсмен за заборону сурогатного материнства.