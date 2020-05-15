Скандал з немовлятами в готелі "Венеція": шум через ситуацію клініка влаштувала спеціально

Через закриття рейсів з України і карантин розгорівся скандал навколо сурогатного материнства. В готелі "Венеція" в Києві вже близько півсотні немовлят, яких не можуть забрати іноземці, а їх кількість може збільшитися. У клініці БіоТексКом кажуть, що підняли скандал спеціально для привернення уваги влади до проблеми і організації спеціальних рейсів.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Готель, в якому живе 51 дитина, розташований на околиці Києва. Паркан з колючим дротом. Камери відеоспостереження. До журналістів виходить представник клініки БіоТексКом. Каже, всередині з дітьми живуть 14 батьків-іноземців. Вони приїхали за дітьми, яких виносили сурогатні матері в Україні. Але виїхати з батьками малюки не можуть вже 2 місяці. Через карантин закрито авіасполучення.

В яких умовах і взагалі чи легально перебувають малюки в цьому будинку – напередодні перевірила Уповноважений з прав людини. Заодно і викликала поліцію. Денісова заявляє – умови для дітей в готелі хороші, необхідні документи клініка надала. Послуги сурогатного материнства для іноземців в Україні не заборонені. Тому чинити перешкоди для батьків не мають права.

Водночас в Офісі омбудсмена скаржаться – закон зараз дозволяє вивозити немовлят, народжених українськими сурогатними матерями. А ось контролювати подальшу долю дитини – ні. Поки ця процедура не врегульована – варто тимчасово заборонити іноземцям користуватися такими послугами.

Клініка БіоТексКом вже опинялася в центрі скандалу з вивезенням дітей за кордон два роки тому. Тодішній генпрокурор Юрій Луценко публічно заявляв, що власника клініки підозрюють в торгівлі людьми і підробці документів в інтересах іноземних батьків. Які насправді нібито не надали клініці біоматеріал. Зате просто купили дитину за 30 тисяч євро.

Зараз в готелі в Києві виїзду за кордон у нову сім'ю чекає 51 дитина. За даними омбудсмена, після додаткових перевірок МЗС почне домовлятися з посольствами про рейси для малюків і їх батьків. А поки такого рішення немає – в клініці очікують поповнення – кількість малюків від сурогатних матерів в найближчі дні може зрости до сотні.

Як повідомляли Українські Новини, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба виступає за заборону сурогатного материнства в Україні.

Омбудсмен Людмила Денісова вважає, що сурогатне материнство є проблемою, на яку потрібно негайно реагувати. А надання таких послуг іноземцям може порушувати права дітей.