В Україну до немовлят від сурогатних матерів прилетіли батьки-іноземці

20 сімей прилетіли 30 травня в Україну до немовлят, народжених від сурогатних матерів в Україні, які знаходяться в готелі "Венеція в Києві".

Про це Українським Новинам повідомив власник клініки сурогатного материнства Biotex Альберт Точиловський.

"Вчора прилетіли 20 сімей", - сказав він.

З його слів, це батьки з Аргентини та Іспанії.

Він повідомив, що всі батьки проходять обсервацію в Пущі Водиці.

Точиловський повідомив, що рейс із Аргентини до Іспанії сім'ям організував уряд Аргентини, а вже з Іспанії до Києва літак оплатив аргентинський бізнесмен.

Власник клініки підкреслив, що наразі в клініці на своїх батьків очікують 72 дитини.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ запевняє, що іноземні батьки немовлят, народжених від сурогатних матерів в Україні, зможуть приїхати і забрати їх, але при цьому повинні будуть дотримуватися встановлених Кабінетом Міністрів правил.

У Києві 50 немовлят містять в готелі, оскільки вони народжені сурогатними матерями для іноземців, а ті не можуть їх забрати через карантин. Клініка БыоТексКом підняла скандал спеціально, за її твердженням, для притягнення влади до проблеми і організації спеціальних рейсів.

Тим часом, дитячий омбудсмен за заборону сурогатного материнства.