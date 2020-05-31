В Україну до немовлят від сурогатних матерів прилетіли батьки-іноземці

20 сімей прилетіли 30 травня в Україну до немовлят, народжених від сурогатних матерів в Україні, які знаходяться в готелі "Венеція в Києві". Про це Українським Новинам повідомив власник клініки сурогатного материнства Biotex Альберт Точиловський. "Вчора прилетіли 20 сімей", - сказав він. З його слів, це батьки з Аргентини та Іспанії. Він повідомив, що всі батьки проходять обсервацію в Пущі Водиці. Точиловський повідомив, що рейс із Аргентини до Іспанії сім'ям організував уряд Аргентини, а вже з Іспанії до Києва літак оплатив аргентинський бізнесмен. Власник клініки підкреслив, що наразі в клініці на своїх батьків очікують 72 дитини. Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ запевняє, що іноземні батьки немовлят, народжених від сурогатних матерів в Україні, зможуть приїхати і забрати їх, але при цьому повинні будуть дотримуватися встановлених Кабінетом Міністрів правил. У Києві 50 немовлят містять в готелі, оскільки вони народжені сурогатними матерями для іноземців, а ті не можуть їх забрати через карантин. Клініка БыоТексКом підняла скандал спеціально, за її твердженням, для притягнення влади до проблеми і організації спеціальних рейсів. Тим часом, дитячий омбудсмен за заборону сурогатного материнства.