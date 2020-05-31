підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 травня 2020, неділя, 18:54 6
Суспільство 2020-05-31T20:00:01+03:00
Українські Новини
В Україну до немовлят від сурогатних матерів прилетіли батьки-іноземці

В Україну до немовлят від сурогатних матерів прилетіли батьки-іноземці

Надежда Комендантова
Сурогатное материнство, іноземці, Готель Венеція
Немовлята в готелі
Немовлята в готелі "Венеція" Скріншот відео 5 канал

20 сімей прилетіли 30 травня в Україну до немовлят, народжених від сурогатних матерів в Україні, які знаходяться в готелі "Венеція в Києві".

Про це Українським Новинам повідомив власник клініки сурогатного материнства Biotex Альберт Точиловський.

"Вчора прилетіли 20 сімей", - сказав він.

З його слів, це батьки з Аргентини та Іспанії.

Він повідомив, що всі батьки проходять обсервацію в Пущі Водиці.

Точиловський повідомив, що рейс із Аргентини до Іспанії сім'ям організував уряд Аргентини, а вже з Іспанії до Києва літак оплатив аргентинський бізнесмен.

Власник клініки підкреслив, що наразі в клініці на своїх батьків очікують 72 дитини.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ запевняє, що іноземні батьки немовлят, народжених від сурогатних матерів в Україні, зможуть приїхати і забрати їх, але при цьому повинні будуть дотримуватися встановлених Кабінетом Міністрів правил.

У Києві 50 немовлят містять в готелі, оскільки вони народжені сурогатними матерями для іноземців, а ті не можуть їх забрати через карантин. Клініка БыоТексКом підняла скандал спеціально, за її твердженням, для притягнення влади до проблеми і організації спеціальних рейсів.

Тим часом, дитячий омбудсмен за заборону сурогатного материнства.

Більше новин про: Сурогатное материнство іноземці Готель Венеція

Суд заарештував 11 затриманих під час стрілянини в Броварах
На КПП "Тиса" кілометрові черги: авто прикордонників скинули в кювет, пункт пропуску закрили
Новини
З 1 червня водіям будуть розсилати "листи щастя": де встановлені камери відеофіксації 19:52
В Україну до немовлят від сурогатних матерів прилетіли батьки-іноземці 18:54
Люкс-камери. Фото: facebook/Денис Малюська
Мін'юст відкрив платні камери в трьох СІЗО: скільки коштує "сісти" з комфортом 17:55
КПП
На КПП "Тиса" кілометрові черги: авто прикордонників скинули в кювет, пункт пропуску закрили 15:52
Ослаблення карантину: п'ять областей і Київ не готові перейти до другого етапу 15:19 Інфографіка
більше новин
Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн) 13:51
Ветеран АТО Майман звинуватив у нападі на нього Володимира Теслю, відомого у вузьких колах під прізвиськом Француз 15:12
Громадські активісти створили зелену зону з гольф-центром на місці звалища в Конча-Заспі під Києвом 20:55
Адвокати Іванющенка назвали фейковими публікації про нібито причетність бізнесмена до рейдерського захоплення фірми в Одеській області 23:16
Київ. Скріншот відео Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста 12:27
більше новин
Сьогодні Київ святкує День міста. Програма святкувань 06:12
У Карпатах на початку літа може випасти до 15 см снігу. Рятувальники попередили про хуртовину і шквали 22:06
У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини 08:35 Інфографіка
Тимошенко має отримати ще $5,5 млн компенсації за політрепресії 20:41
"Укрзалізниця" готова до запуску 42 поїздів. Карта, куди можна дістатися з 1 червня 20:06
більше новин
Ослаблення карантину: п'ять областей і Київ не готові перейти до другого етапу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok