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14 травня 2020, четвер, 15:35 11
Силові структури 2020-05-14T16:45:02+03:00
Українські Новини
46 немовлят для іноземців. Офіс генпрокурора вивчає перебування дітей в готелі "Венеція"

46 немовлят для іноземців. Офіс генпрокурора вивчає перебування дітей в готелі "Венеція"

Валерия Драгомирова
сурогатне материнство, Офіс генерального прокурора, Готель Венеція
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

Офіс генерального прокурора вивчає ситуацію щодо перебування 46 немовлят, народжених від сурогатних матерів, в київському готелі "Венеція" через закриття кордонів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Поки вивчаємо питання", - сказав співрозмовник.

За його словами, кримінальне провадження не відкривалося у зв'язку з цією подією.

Він також зазначив, що наразі цим питанням займається заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Як повідомляли Українські Новини, батьки народжених методом сурогатного материнства дітей не можуть в'їхати в Україну через карантин.

Денисова просить правоохоронців і Міністерство охорони здоров'я врегулювати сурогатне материнство, щоб уникнути продажу немовлят за кордон.


Раніше в Київі закрили клініку, яка продавала новонароджених дітей за кордон.

Загальний розмір грошової винагороди, яку отримували учасники угоди, становив близько 50 тис. доларів, з яких плата за організацію штучного запліднення становила 15 тис. доларів, а послуги з укладення фіктивного шлюбу з іноземцями - 1000-1500 доларів.

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