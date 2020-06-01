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01 червня 2020, понеділок, 15:32 14
Суспільство 2020-06-01T17:00:03+03:00
Українські Новини
У київському готелі збільшилася кількість дітей, народжених для іноземців

У київському готелі збільшилася кількість дітей, народжених для іноземців

Елена Новикова
сурогатне материнство, Готель Венеція, малюки
Немовлята в готелі
Немовлята в готелі "Венеція". Скріншот: відео "5 каналу"

В той час, як 31 травня 20 сімей Аргентини та Іспанії прилетіли в Україну, щоб забрати дітей, у київському готелі Венеція кількість дітей, народжених від сурогатних матерів збільшилася на 21 до 72 дітей.

Про це Українським Новинам повідомив ваделец клініки сурогатного материнства Biotex Альберт Точиловский.

"Вже 72 дитини", - сказав він.

За його словами, іноземці - батьки постійно приїжджають в Україну, щоб забрати дітей.

При цьому після прибуття в Україну батьки проходять обов'язкову обсервацію, після чого можуть забрати своїх дітей.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ запевняє, що іноземні батьки немовлят, народжених від сурогатних матерів в Україні, зможуть приїхати і забрати їх, але при цьому повинні будуть дотримуватися встановлених Кабінетом Міністрів правила.

Раніше клініка БіоТексКом підняла скандал спеціально для привернення уваги влади до проблеми і організації спеціальних рейсів. У Києві на той момент 50 немовлятперебували в готелі, оскільки вони народжені сурогатними матерями для іноземців, а ті не могли їх забрати через карантин.

Тим часом, дитячий омбудсмен виступає за заборону сурогатного материнства.

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