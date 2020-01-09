Покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів

Велика кількість аварій на дорогах стали причиною того, що з 1 січня кримінальна відповідальність за водіння у п'яному вигляді вступила в силу , а

Текст законопроекту розміщений на сайті парламенту, повідомляє "Сьогодні".

Законопроектом пропонується встановити, що непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху тягне за собою накладення штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн).

У чинному законодавстві йдеться про покарання у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн).