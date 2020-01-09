Покарання за порушення ПДР посилять: штрафи зростуть для пішоходів

Велика кількість аварій на дорогах стали причиною того, що з 1 січня кримінальна відповідальність за водіння у п'яному вигляді вступила в силу, а українському парламенті зареєстрований проект закону про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху (№ 2697). Текст законопроекту розміщений на сайті парламенту, повідомляє "Сьогодні". Законопроектом пропонується встановити, що непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху тягне за собою накладення штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн). У чинному законодавстві йдеться про покарання у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн). Ті самі порушення, вчинені вищевказаними особами, які перебувають у стані сп'яніння, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн.) (у діючому законодавстві – восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (120 грн). Порушення, що спричинили створення аварійної обстановки, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 40 (у діючому законодавстві – 10) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 12 до 40 годин. Як повідомляли Українські Новини, з нового року електрокари отримають новий колір номерного знака і паркувальні місця. Також МВС планує в 20 разів підвищити штрафи за порушення ПДР.