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29 квітня 2020, середа, 10:43 27
Силові структури 2020-04-29T10:44:18+03:00
Українські Новини
Запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР відклали через карантин

Запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР відклали через карантин

Валерия Драгомирова
мвс, порушення ПДР, ПДР
Українські дороги. Фото: CoST
Українські дороги. Фото: CoST

Міністерство внутрішніх справ відклало запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини.

12 березня МВС презентувало пілотний проект системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.

"Тоді ми повідомили, що запуск зазначеної системи в експлуатацію очікується з 1 травня цього року. Вже 11 березня уряд запровадив суворі карантинні заходи, щоб не допустити розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, на території України. Ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних у процесі роботи системи автофіксації", - йдеться в повідомленні.

Тому МВС прийняло рішення про відстрочення введення системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 травня 2020 року Міністерство внутрішніх справ мало намір запустити в штатному режимі роботу системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Києві і в Київській області.


Раніше в МВС показали адреси, де встановлені камери спостереження за порушеннями ПДР в Києві.

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Запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР відклали через карантин
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