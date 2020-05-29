Гривна на межбанке укрепилась перед выходными

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 5 коп. в пятницу укрепился на 6 коп. до 26,85 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,88-26,92 UAH/USD, затем котировки сузились до 26,87-26,89 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,82-26,86 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,10% с 23,74 UAH/USD до 26,85 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Ранее экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023.



Кроме того, финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне.



Тем временем партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.