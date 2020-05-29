Гривна на межбанке укрепилась перед выходными

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 5 коп. в пятницу укрепился на 6 коп. до 26,85 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,88-26,92 UAH\/USD, затем котировки сузились до 26,87-26,89 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,82-26,86 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,10% с 23,74 UAH\/USD до 26,85 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Ранее экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023. Кроме того, финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH\/USD в июне. Тем временем партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.