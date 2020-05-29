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29 мая 2020, пятница, 17:12 833
Экономика 2020-05-29T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке укрепилась перед выходными

Гривна на межбанке укрепилась перед выходными

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Межбанк, курс доллара
Межбанк
Межбанк

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 5 коп. в пятницу укрепился на 6 коп. до 26,85 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,88-26,92 UAH/USD, затем котировки сузились до 26,87-26,89 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,82-26,86 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,10% с 23,74 UAH/USD до 26,85 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.


Ранее экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023

Кроме того, финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне

Тем временем партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

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