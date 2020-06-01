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01 червня 2020, понеділок, 19:08 6
Фінанси 2020-06-01T20:15:01+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася на міжбанку після вихідних

Гривня зміцнилася на міжбанку після вихідних

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Гривня.
Гривня.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок зміцнився на 4 коп. до 26,81 UAH/USD після зміцнення в п'ятницю на 6 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,82-26,85 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,80-26,83 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,79-26,83 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,93% з 23,74 UAH/USD до 26,81 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що встановлюється ним на 2 червня, що відповідає середньозваженому курсу угод, на 4,62 коп. до 26,8259 UAH/USD.

У понеділок в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився порівняно з 29 травня на 3,93 коп. до 26,9997 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,78 коп. до 26,7330 UAH/USD. Водночас Фінансисти розповіли, чого очікувати від валютного ринку в червні.

З 3 червня в Україні з'явиться нова монета номіналом 10 гривень. На першому етапі НБУ планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, їх розподілять між підрозділами Нацбанку в регіонах.

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