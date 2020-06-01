Гривня зміцнилася на міжбанку після вихідних

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок зміцнився на 4 коп. до 26,81 UAH/USD після зміцнення в п'ятницю на 6 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,82-26,85 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,80-26,83 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,79-26,83 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,93% з 23,74 UAH/USD до 26,81 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що встановлюється ним на 2 червня, що відповідає середньозваженому курсу угод, на 4,62 коп. до 26,8259 UAH/USD.

У понеділок в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився порівняно з 29 травня на 3,93 коп. до 26,9997 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,78 коп. до 26,7330 UAH/USD. Водночас Фінансисти розповіли, чого очікувати від валютного ринку в червні.

З 3 червня в Україні з'явиться нова монета номіналом 10 гривень. На першому етапі НБУ планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, їх розподілять між підрозділами Нацбанку в регіонах.