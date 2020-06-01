Гривня продовжує зростати в ціні. Курс гривні на вівторок

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що встановлюється ним на 2 червня, що відповідає середньозваженому курсу угод, на 4,62 коп. до 26,8259 UAH/USD, у той час, як після вихідних долар знизився.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 1 червня, на 4,15 коп. до 26,8721 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 червня в Україні з'явиться нова монета номіналом 10 гривень. На першому етапі НБУ планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, їх розподілять між підрозділами Нацбанку в регіонах.

У понеділок в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився порівняно з 29 травня на 3,93 коп. до 26,9997 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,78 коп. до 26,7330 UAH/USD. Водночас Фінансисти розповіли, чого очікувати від валютного ринку в червні.