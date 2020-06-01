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01 червня 2020, понеділок, 15:57 13
Фінанси 2020-06-01T16:45:02+03:00
Українські Новини
З 3 червня в українців з'явиться нова монета номіналом 10 гривень

З 3 червня в українців з'явиться нова монета номіналом 10 гривень

Кира Молчанова
НБУ, Монета, 10 гривень, монета 10 гривень
Монета 10 грн. Фото: bank.gov.ua
Монета 10 грн. Фото: bank.gov.ua

З середи, 3 червня, Національний банк України вводить в обіг монету номіналом 10 гривень в той час, як українці вже можуть розплатитися монетами номіналом 5 гривень. На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні в кінці кінців скоротиться до оптимального розміру - 12 номіналів. Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень)", - йдеться в повідомленні.

В НБУ зазначили, що з урахуванням строку служби монет заміна банкнот низьких номіналів на відповідні номінали монет дозволить державі заощадити близько 1 млрд гривень.

З 3 червня 2020 монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розплатитися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках.

Повідомляється, що на першому етапі НБУ планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, які будуть розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах.

Тому з 3 червня 2020 банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки у Національному банку та видавати їх своїм клієнтам.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України ввів в обіг дві пам'ятні монети, присвячені Видубицькому Свято-Михайлівському монастирю. Монети входять в серію "Духовні скарби України".

Національний банк зазначає, що на 1 січня 2020 року у готівковому обігу перебувають 425 млрд гривень, що на 6,2% більше, ніж роком раніше.

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