З 3 червня в українців з'явиться нова монета номіналом 10 гривень

З середи, 3 червня, Національний банк України вводить в обіг монету номіналом 10 гривень в той час, як українці вже можуть розплатитися монетами номіналом 5 гривень. На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні в кінці кінців скоротиться до оптимального розміру - 12 номіналів. Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень)", - йдеться в повідомленні.

В НБУ зазначили, що з урахуванням строку служби монет заміна банкнот низьких номіналів на відповідні номінали монет дозволить державі заощадити близько 1 млрд гривень.

З 3 червня 2020 монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розплатитися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках.

Повідомляється, що на першому етапі НБУ планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, які будуть розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах.

Тому з 3 червня 2020 банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки у Національному банку та видавати їх своїм клієнтам.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України ввів в обіг дві пам'ятні монети, присвячені Видубицькому Свято-Михайлівському монастирю. Монети входять в серію "Духовні скарби України".

Національний банк зазначає, що на 1 січня 2020 року у готівковому обігу перебувають 425 млрд гривень, що на 6,2% більше, ніж роком раніше.