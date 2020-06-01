Проти чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро, відкрили кримінальну справу

Поліція відкрила кримінальне провадження проти чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві ,а вибухівка у нього виявилася муляжем.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Він не виявляв агресії. Потім з'ясувалося, що у нього був якийсь балон, з якого йшли дроти, і в руці пульт управління... Коли була зручна нагода, спрацював спеціальний підрозділ, коли його відволікли. Він був затриманий. Після огляду вмісту - це був муляж. Там була земля (візуально). Тому зараз він доставлений до районного управління. Викликані медики, зокрема, бригада психіатричної допомоги", - сказав він.

Крищенко зазначив, що поліція відкрила справу за цією подією.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею "неправдиве повідомлення про мінування". Проводиться слідство. Зараз проводиться огляд місця події", - додав він.

Також Крищенко зауважив, що чоловік був у збудженому стані, його перевірять на вміст алкоголю і наркотиків у крові.

Начальник поліції Києва вказав, що чоловік вимагав зустрітися з поліцією, але більше жодних вимог не виявив.

Крищенко зауважив, що чоловік прописаний у Києво-Святошинському районі Вишневого, він 1988 року народження, за ним записані 2 дрібні адміністративні правопорушення.

Психолог проводив з ним бесіду, але чоловік не сказав нічого виразного і не повідомив свої вимоги.

Як повідомляли Українські Новини, комунальне підприємство "Київський метрополітен" через повідомлення про мінування мосту Метро обмежив рух поїздів по червоній лінії від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.

У вересні минулого року правоохоронці вилучили у чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро в Києві тубус з гранатомета, карабін і пістолет.