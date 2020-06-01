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01 червня 2020, понеділок, 16:32 4
Силові структури 2020-06-01T17:03:45+03:00
Українські Новини
Проти чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро, відкрили кримінальну справу

Проти чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро, відкрили кримінальну справу

Валерия Драгомирова
Кримінальне провадження, Міст Метро, Мінування
Міст Метро. Фото: Facebook/Поліція Києва
Міст Метро. Фото: Facebook/Поліція Києва

Поліція відкрила кримінальне провадження проти чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві ,а вибухівка у нього виявилася муляжем.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Він не виявляв агресії. Потім з'ясувалося, що у нього був якийсь балон, з якого йшли дроти, і в руці пульт управління... Коли була зручна нагода, спрацював спеціальний підрозділ, коли його відволікли. Він був затриманий. Після огляду вмісту - це був муляж. Там була земля (візуально). Тому зараз він доставлений до районного управління. Викликані медики, зокрема, бригада психіатричної допомоги", - сказав він.

Крищенко зазначив, що поліція відкрила справу за цією подією.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею "неправдиве повідомлення про мінування". Проводиться слідство. Зараз проводиться огляд місця події", - додав він.

Також Крищенко зауважив, що чоловік був у збудженому стані, його перевірять на вміст алкоголю і наркотиків у крові.

Начальник поліції Києва вказав, що чоловік вимагав зустрітися з поліцією, але більше жодних вимог не виявив.

Крищенко зауважив, що чоловік прописаний у Києво-Святошинському районі Вишневого, він 1988 року народження, за ним записані 2 дрібні адміністративні правопорушення.

Психолог проводив з ним бесіду, але чоловік не сказав нічого виразного і не повідомив свої вимоги.

Як повідомляли Українські Новини, комунальне підприємство "Київський метрополітен" через повідомлення про мінування мосту Метро обмежив рух поїздів по червоній лінії від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.

У вересні минулого року  правоохоронці вилучили у чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро в Києві тубус з гранатомета, карабін і пістолет.

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