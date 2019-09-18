Правоохоронці вилучили у чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро, карабін і пістолет

Правоохоронці вилучили у чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро в Києві тубус з гранатомета, карабін і пістолет.

Про це повідомив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ (МВС) Артем Шевченко, передають Українські Новини.



На місці затримання поліцейські виявили тубус з гранатомета і мисливську рушницю.

Фото: МВС

Фото: МВС

Шевченко також повідомив, що затримання відбулося без єдиного пострілу. Поліцейські побоювалися, що терорист міг виїхати в житлові райони на Лівому березі.

"Обидва виїзди з мосту перекрила бронетехніка, розклали їжаки для примусової зупинки машини. З повітря за зловмисником спостерігали дрони, рух по Дніпру блокувала водна поліція. Снайпери зайняли позиції. Командував операцією начальник київської поліції, генерал Андрій Крищенко. З огляду на невдалі спроби почати змістовні переговори, очевидно неадекватний стан підозрюваного і наближення темної пори доби, коли операція істотно б ускладнилася, було прийнято рішення розпочати штурмові дії", - написав він.

Дві групи спецпідрозділів поліцейських під прикриттям БТР з українським прапором і бронемашини Варта наблизилися до підозрюваного і змусили його вийти з машини і лягти на дорогу, після чого він був затриманий.

Як повідомляли Українські Новини, чоловіка затримали на мосту Метро, вибухівку не знайшли.

Також чоловікові, що погрожував підірвати міст Метро в Києві, буде надана психологічна допомога.

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