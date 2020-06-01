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01 червня 2020, понеділок, 15:47 18
Суспільство 2020-06-01T17:00:03+03:00
Українські Новини
Поліція затримала "мінера" мосту Метро в Києві

Поліція затримала "мінера" мосту Метро в Києві

Валерия Драгомирова
Міст Метро, Повідомлення про мінування, Мінер
Міст Метро. Фото: 777-konstantin.blogspot.com
Міст Метро. Фото: 777-konstantin.blogspot.com

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві та через якого обмежили рух червоної лінії метро.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульної поліції, передають Українські Новини.

"Чоловіка, який повідомив, що у нього є вибухівка і погрожує підірвати міст Метро, затримали", - сказано в ньому.

Інші деталі поки не повідомляються.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні минулого року  правоохоронці вилучили у чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро в Києві тубус з гранатомета, карабін і пістолет. Дві групи спецпідрозділів поліцейських під прикриттям БТР з українським прапором і бронемашини Варта наблизилися до підозрюваного і змусили його вийти з машини і лягти на дорогу, після чого він був затриманий.

Після цього прокуратура наполягала на примусовій госпіталізації до психічної установи "мінера моста Метро" Белька. Згідно з повідомленням, результати судово-психіатричної експертизи показали, що чоловік у момент скоєння інкримінованих злочинів через свій психологічний стан не міг усвідомлювати свої дії і керувати ними.

У січні 2020 прокуратура завершила досудове розслідування проти ексвійськового Белька, який погрожував підірвати міст Метро

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