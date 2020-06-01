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01 июня 2020, понедельник, 15:48 179
Общество 2020-06-01T17:30:03+03:00
Українські Новини
Полиция задержала "минера" моста Метро в Киеве

Полиция задержала "минера" моста Метро в Киеве

Валерия Драгомирова
Полиция, Мост Метро, Минер
Мост Метро. Фото: 777-konstantin.blogspot.com
Мост Метро. Фото: 777-konstantin.blogspot.com

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции, передают Українськi Новини.

"Мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка и угрожает взорвать мост Метро, задержали", - сказано в нем.

Другие детали пока не сообщаются.

Как сообщали Українськi Новини, Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" из-за сообщения о минировании моста Метро ограничил движение поездов по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Кроме того, с 1 июня в метро Киева установят ограничения на вход. Ограничения введут, только если пассажиров станет очень много. В это время часть дверей на вход закроют, чтобы пассажиры метрополитена входили не одновременно, а по очереди.

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Также в первый день работы метро киевлянин пытался прыгнуть с моста на станции "Днепр". Спасенный мужчина рассказал, что хотел свести счеты с жизнью из-за проблем в семье.


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