Полиция задержала "минера" моста Метро в Киеве

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции, передают Українськi Новини.



"Мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка и угрожает взорвать мост Метро, задержали", - сказано в нем.



Другие детали пока не сообщаются.



Как сообщали Українськi Новини, Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" из-за сообщения о минировании моста Метро ограничил движение поездов по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Кроме того, с 1 июня в метро Киева установят ограничения на вход. Ограничения введут, только если пассажиров станет очень много. В это время часть дверей на вход закроют, чтобы пассажиры метрополитена входили не одновременно, а по очереди.



Ранее ученые показали, как легко вирусы "ездят в метро".



Также в первый день работы метро киевлянин пытался прыгнуть с моста на станции "Днепр". Спасенный мужчина рассказал, что хотел свести счеты с жизнью из-за проблем в семье.





