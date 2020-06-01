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01 червня 2020, понеділок, 15:09 15
Суспільство 2020-06-01T17:00:03+03:00
Українські Новини
У київському метро обмежили рух по червоній лінії через повідомлення про мінування мосту Метро

У київському метро обмежили рух по червоній лінії через повідомлення про мінування мосту Метро

Валерия Драгомирова
Міст Метро, Мінування, Київське метро, червона лінія метро
Київське метро
Київське метро

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" через повідомлення про мінування мосту Метро обмежив рух поїздів по червоній лінії від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Про це йдеться в повідомленні КП в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Увага! У зв'язку з анонімним повідомленням про замінування мосту Метро червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця". Проводиться перевірка", - сказано в ньому.

Через 10 хвилин метрополітен змінив у повідомленні причину зупинки руху поїздів між "Арсенальної" і "Дарницею" (станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна").

"Увага! З технічних причин червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця", - виправила КП повідомлення.

Водночас поліція Києва підтверджує надходження анонімного дзвінка про мінування мосту Метро.

На місці працюють правоохоронці.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів прийняв рішення відновити роботу підземки з 25 травня після двох місяців карантину. 

Після відкриття метро затори в Києві зменшилися. 

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