Іонинський монастир закривають на карантин

Київська міська державна адміністрація ввела карантин на території Свято-Троїцького Іонинського монастиря через підтверджені випадки захворювання на коронавірус.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Хочу повідомити, що комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про введення карантину на всій території Іонинського монастиря. Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря", - сказав він.

14 квітня стало відомо про 3 випадки захворювання на коронавірус в Іонинському монастирі.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві допустили різке зростання кількості хворих COVID-19 після Великодня. Крім того, на в'їздах у Київ запустили 9 КПП: де вони розташовуються і як будуть працювати.

А в Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 7 випадків захворювання на коронавірус.

Також за минулу добу коронавірус в Києві підтвердили ще в 61 людини, в тому числі, в 7 медиків. Всього в Києві за станом на 17 квітня вже 705 підтверджених випадків захворювання COVID-19.