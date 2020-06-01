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01 червня 2020, понеділок, 12:24 16
Медицина 2020-06-01T13:45:56+03:00
Українські Новини
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати

У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За минулу добу, 31 травня, кількість хворих на коронавірус в Києві порівняно з попередньою добою збільшилася на 58 осіб до 3 043, померлих - на 2 людини до 68 в той час, як в Україні кількість нових випадків коронавірусу почала падати.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 осіб. З них 11 - медики. За минулу добу в столиці від коронавірусу померли 2 людини. Всього за період пандемії - 68 летальних випадків. Сьогодні в Києві вже 3 043 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - повідомив він.

Серед захворілих - 41 жінка у віці від 25 до 93 років і дівчинка 5 років, а також 13 чоловіків від 23 до 61 року і 3 хлопчики - 7, 15 і 17 років.

В лікарні столиці госпіталізували 4 пацієнтів.

Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 6 людей.

Всього від коронавірусу одужали 654 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання зафіксували у Подільському районі - 23. У Деснянському - 9 та у Шевченківському - 8 випадків", - зазначив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, Україна з 1 червня переходить до 3-го етапу пом'якшення карантинних обмежень, проте рішення про зняття певних обмежень приймають регіональні комісії.

Тим часом п'ять областей і Київ не готові перейти до другого етапу ослаблення карантину.

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