У Києво-Печерській Лаврі помер хворий на коронавірусом чернець, — ЗМІ

У Києво-Печерській Лаврі, де не менше 26 монахів виявилися зараженими COVID-19, від нового коронавірусу помер монах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій. Про це повідомляє видання ZAXID.NET з посиланням на джерела в середовищі УПЦ (МП).

"Помер від коронавірусу чернець із Києво-Печерської лаври, архімандрит Нектарій, який був видатним духовним батьком", — йдеться в повідомленні.

Інформацію про смерть священнослужителя підтверджує офіційний сайт Лаври.

"З глибокою скорботою повідомляємо, що сьогодні, 12 квітня, на 74-му році життя після тривалої хвороби відійшов до Господа насельник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрит Нектарій (в миру - Коваленко Олександр Андрійович)", — йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Павло, у якого раніше запідозрили COVID-19, через погіршення самопочуття госпіталізований в Олександрівську лікарню. Досі, за інформацією ЗМІ, він перебував на самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, намісник Києво-Печерської лаври (Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) Павло вирішив тимчасово не брати участь в богослужіннях і знаходиться в режимі самоізоляції.

Києво-Печерська лавра проведе Великодню службу у дворі перед храмом з 23:00 з дотриманням всіх встановлених владою правил.

Крім того, ПЦУ проведе закрите богослужіння на Великдень. На час Великодніх свят архієреї повинні проповідувати через засоби масової інформації, освячення великодніх кошиків перед храмом заборонено.

Києво-Печерська лавра (Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) транслюватиме великодню службу на власному сайті.