підписатися на розсилку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
26 травня 2020, вівторок, 14:14 8
Суспільство 2020-05-26T14:30:02+03:00
Українські Новини
Київ зняв карантин з Києво-Печерської лаври та Іонинського й Свято-Покровського монастирів

Київ зняв карантин з Києво-Печерської лаври та Іонинського й Свято-Покровського монастирів

Елена Новикова
Карантин, Києво-Печерська лавра, Карантин у Києві, Послаблення карантину, Коронавірус у Києво-Печерські лаврі, Свято-Покровський чоловічий монастир, Свято-Троїцький Іонинський монастир
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua

Київська міська державна адміністрація зняла карантин з Києво-Печерської лаври, Свято-Троїцького Іонинського монастиря та Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"У столиці зняли карантин у декількох монастирях, які були закриті через спалахи захворювання. Зокрема, в Києво-Печерській лаврі, Іонинському і Свято-Покровському чоловічому монастирі", - сказав він.

Клично зазначив, що за весь період карантину священнослужителям було зроблено більше 1 тис. лабораторних досліджень, ПЛР-тестів.

Мер додав, що завдяки вчасно проведеним протиепідемічних заходів і дотриманням суворого карантину вдалося локалізувати центри захворювання.

Також Кличко повідомив, що перед зняттям карантину була здійснена повна дезінфекція.

Він нагадав, що Кабінет Міністрів дозволив проведення служб у храмах з дотриманням регламентів та санітарних вимог і попросив священнослужителів дотримуватися їх.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Климент заявив, що в Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики. Однак потім спростував свої слова.

Також у Києво-Печерській Лаврі померли три людини від коронавірусу.

Більше новин про: Карантин Києво-Печерська лавра Карантин у Києві Послаблення карантину Коронавірус у Києво-Печерські лаврі Свято-Покровський чоловічий монастир Свято-Троїцький Іонинський монастир

Києво-Печерська Лавра відкрилася після карантину...
У Києво-Печерську лавру, де більше 100 інфікованих...
Стало відомо, коли "Укрзалізниця" почне продажі кв...
Як буде працювати київське метро у період карантин...
У Києві за добу вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин
Новини
Портнов пропонує запросити допомогу США для розслідування запису розмови Порошенка і Байдена 14:23
У перший день запуску метро пасажири не порушували карантин, — "Київський метрополітен" 14:22
Київ зняв карантин з Києво-Печерської лаври та Іонинського й Свято-Покровського монастирів 14:14
Депутат "Юзик" Корявченков задекларував 100 тис. доларів готівки і більше 600 тис. гривень доходу 14:11
Ярославський передав Кучеру та Нацакадемії медичних наук апарати "штучна легеня" 13:55
більше новин
Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень 21:51 Виправлено
В Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook
За тиждень до літа Карпати засипало снігом 18:56
В Україну ввозилося незвичайне
Українець ввозив з Єгипту наркотики під виглядом спортивного харчування 17:52
Два місяці в полоні: сімох захоплених піратами в Гвінейській затоці українців звільнили 17:21
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба" 16:24
більше новин
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні 16:06
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
У другій місяць карантину держборг України почав зростати 09:24
більше новин
У другій місяць карантину держборг України почав зростати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok