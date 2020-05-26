Київ зняв карантин з Києво-Печерської лаври та Іонинського й Свято-Покровського монастирів

Київська міська державна адміністрація зняла карантин з Києво-Печерської лаври, Свято-Троїцького Іонинського монастиря та Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"У столиці зняли карантин у декількох монастирях, які були закриті через спалахи захворювання. Зокрема, в Києво-Печерській лаврі, Іонинському і Свято-Покровському чоловічому монастирі", - сказав він.

Клично зазначив, що за весь період карантину священнослужителям було зроблено більше 1 тис. лабораторних досліджень, ПЛР-тестів.

Мер додав, що завдяки вчасно проведеним протиепідемічних заходів і дотриманням суворого карантину вдалося локалізувати центри захворювання.

Також Кличко повідомив, що перед зняттям карантину була здійснена повна дезінфекція.

Він нагадав, що Кабінет Міністрів дозволив проведення служб у храмах з дотриманням регламентів та санітарних вимог і попросив священнослужителів дотримуватися їх.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Климент заявив, що в Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики. Однак потім спростував свої слова.

Також у Києво-Печерській Лаврі померли три людини від коронавірусу.