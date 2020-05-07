Зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря зняли карантин

Київська міська державна адміністрація зняла карантин зі Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря, який був закритий з 22 квітня через спалах коронавірусу.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

Кличко заявив, що в Києві на карантин закрито 2 гуртожитки та 2 монастирі, а пресслужба в релізі вказала, які саме.

"У столиці на карантин сьогодні закриті два гуртожитки, Києво-Печерська Лавра і Іонінський монастир", - наголошується в релізі.

Також мер додав, що рятувальники і далі продовжують спеціальну дезінфекцію приміщень і будівель столиці, де були виявлені спалахи захворювань на коронавірус.

Він нагадав, що установи, в яких фіксують випадки захворювання, закривають на карантин.

Як повідомляли Українські Новини, Свято-Покровський Голосіївський монастир був закритий на карантин починаючи з 22 квітня.

Він був введений через 12 випадків захворювання на коронавірус.



Раніше Іонінський монастир закрили на карантин. 14 квітня стало відомо про 3 випадки захворювання на коронавірус в Іонінському монастирі.