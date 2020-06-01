Заарештованих через стрілянину у Броварах вже 20 учасників. Заставу внести за них не можна

Броварський суд заарештував вже 20 осіб на 60 днів арешту без права внесення застави затриманих під час стрілянини у Броварах Київської області.

Про це йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Отже, 20 фігурантам справи про стрілянину в Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави... На черзі - організатори злочину. Слідство триває!" - написав він.

Також він зазначив, що 2 особам оголошено підозру заочно - до затримання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про те, що слідству відомі замовники перестрілки в Броварах.

Слідчі за цим фактом почали 3 кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Стрільба в Броварах Київської області сталася через розподіл пасажиропотоку між приватними перевізниками.

Пізніше стало відомо, що поліція додатково кваліфікувала стрілянину в Броварах Київської області як замах на вбивство двох і більше осіб.