Заарештованих через стрілянину у Броварах вже 20 учасників. Заставу внести за них не можна

Броварський суд заарештував вже 20 осіб на 60 днів арешту без права внесення застави затриманих під час стрілянини у Броварах Київської області. Про це йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини. "Отже, 20 фігурантам справи про стрілянину в Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави... На черзі - організатори злочину. Слідство триває!" - написав він. Також він зазначив, що 2 особам оголошено підозру заочно - до затримання. Як повідомляли Українські Новини, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про те, що слідству відомі замовники перестрілки в Броварах. Слідчі за цим фактом почали 3 кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю. Стрільба в Броварах Київської області сталася через розподіл пасажиропотоку між приватними перевізниками. Пізніше стало відомо, що поліція додатково кваліфікувала стрілянину в Броварах Київської області як замах на вбивство двох і більше осіб.