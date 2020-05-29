Слідству відомі замовники перестрілки в Броварах, - Геращенко

Слідству відомі замовники перестрілки в Броварах.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"Я в інтересах слідства не став би зараз називати прізвища, але я можу сказати, що вони нам відомі", - сказав Геращенко.

Геращенко назвав стрілянину в місті "розбиранням крышевальщиков".

Він зазначив, що рік тому мер Броварів просив адміністрацію не проводити тендер на перевезення з Броварів до Києва, тому що це прибутковий маршрут і це може призвести до конфліктів.

Однак тендер відбувся, і перевізники вступили в конфлікт.

Геращенко розповів, що мешканці Вінниці за суму близько 800 грн приїхали до Броварів, щоб створити "масовку" під час зустрічі перевізників.

заступник Міністра підкреслив, що, швидше за все, перестрілки спочатку не було в планах, однак учасники зустрічі все ж використовували зброю.

Як повідомляли Українські Новини, слідчі за даним фактом почали 3 кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

міський голова Броварів Ігор Сапожко вважає, що перестрілка в місті сталася через відсутність діалогу між місцевими органами влади та Київською обласною адміністрацією. Міська влада неодноразово зверталися до КОДА для затвердження нового маршруту з Торгмаш до метро Лісова через Окружну дорогу. Але обласна адміністрація замість цього створила інший маршрут, який повністю повторює вже існуючий.