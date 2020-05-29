Стрілянина в Броварах. Більшість затриманих поліцією – мешканці Вінницької області

Поліція відкрила 3 кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Дії зловмисників кваліфіковані як хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю", - сказано в ньому.

В даний час затримано 11 учасників події: 2 - місцеві жителі, решта - мешканці Вінницької області.

З ними проводять слідчі дії.

Крім того, за місцем проживання фігурантів тривають невідкладні обшуки.

Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

Слідчі почали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Поліція ввела спецоперацію по розшуку автомобілів, в яких можуть знаходитися учасники стрілянини у Броварах.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що внаслідок стрілянини 3 учасники конфлікту були поранені.

Президент Володимир Зеленський доручив міністру й внутрішніх справ Арсену Авакову знайти замовників конфлікту в Броварах.

Голова Національної поліції Ігор Клименко усунув начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса і звільнив його заступника з-за грубих прорахунків у службовій діяльності.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко вважає, що перестрілка в місті сталася через відсутність діалогу між місцевими органами влади та Київською обласною адміністрацією. Міська влада неодноразово зверталися до КОДА для затвердження нового маршруту з Торгмаш до метро Лісова через Окружну дорогу. Але обласна адміністрація замість цього створила інший маршрут, який повністю повторює вже існуючий.