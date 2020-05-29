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29 травня 2020, пʼятниця, 19:34 9
Силові структури 2020-05-29T23:30:04+03:00
Українські Новини
Через що сталася стрілянина в Броварах: поліція розкрила причину перестрілки

Через що сталася стрілянина в Броварах: поліція розкрила причину перестрілки

Ольга Фандорина
стрілянина, Пасажиропотік, Стрілянина у Броварах
Перестрілка в Броварах. Фото: Facebook/Ігор Сапожко
Перестрілка в Броварах. Фото: Facebook/Ігор Сапожко

Поліція заявляє, що стрельба в Броварах (Київська область) сталася із-за розподілу пасажиропотоку між перевізниками.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області, передають Українські Новини.

"Після проведення першочергових слідчих дій підтвердилася інформація, що стрілянина в Броварах сталася із-за розподілу пасажиропотоку", - сказано в ньому.

Встановлено, що за напрямом "Бровари - Київ" працює маршрут №701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", і маршрут №706 ТОВ "Евроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва.

Під час проведення оперативних заходів поліція встановила, що правопорушники приїхали зі зброєю в Бровари 29 травня в період з 6:30 до 7:00 з боку Києва.

На даний момент затримано 24 учасника події.

За даним поліція розслідує чотири кримінальні провадження.

Як повідомляли Українські Новини, в конфлікті брали участь близько 100 осіб.

Раніше в мережі з'явилося відео стрілянини в Броварах.

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