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30 травня 2020, субота, 12:04 26
Суспільство 2020-05-30T14:15:01+03:00
Українські Новини
Злива перетворила вулицю біля метро "Чернігівська" на "море". Затоплено проїжджу частину

Злива перетворила вулицю біля метро "Чернігівська" на "море". Затоплено проїжджу частину

Кира Молчанова
Негода, Київ, Злива в Києві

В Києві через сильний дощу затопило презжую частину по вулиці Братиславській біля метро "Чернігівська". Машини можуть проїхати, але тільки по глибоких калюжах.

Відео затопленої вулиці користувачі викладають в інтернет.

Рух на вулиці є, але машини їдуть дуже повільно. Утворилася тягучка в обидві сторони руху.

На відео видно, що "море" майже покриває колеса проїжджаючих легкових авто. Також затоплені тротуари.

 

Як повідомляли "Українські Новини", у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що в Україні через зливи можливе підвищення рівня води в річках.

Завдяки рясним дощам з початку травня рівень води в Десні в Чернігівській області піднявся на 30 см.

28 травня в Україні вже оголошували штормове попередження. За даними Укргідрометцентру в північних областях були сильні пориви вітру до 20 м/сек.

"Повінь" після зливи вже була на днях в Україні. В Одесі з ранку розпочався сильний дощ, що затопив Приморську і Балківську вулиці.

Після цього синоптики заявили, що в Одесі випало 49,5 мм опадів при місячній нормі 26 мм.

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