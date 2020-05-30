Злива перетворила вулицю біля метро "Чернігівська" на "море". Затоплено проїжджу частину

В Києві через сильний дощу затопило презжую частину по вулиці Братиславській біля метро "Чернігівська". Машини можуть проїхати, але тільки по глибоких калюжах.

Відео затопленої вулиці користувачі викладають в інтернет.

Рух на вулиці є, але машини їдуть дуже повільно. Утворилася тягучка в обидві сторони руху.

На відео видно, що "море" майже покриває колеса проїжджаючих легкових авто. Також затоплені тротуари.

Як повідомляли "Українські Новини", у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що в Україні через зливи можливе підвищення рівня води в річках.

Завдяки рясним дощам з початку травня рівень води в Десні в Чернігівській області піднявся на 30 см.

28 травня в Україні вже оголошували штормове попередження. За даними Укргідрометцентру в північних областях були сильні пориви вітру до 20 м/сек.

"Повінь" після зливи вже була на днях в Україні. В Одесі з ранку розпочався сильний дощ, що затопив Приморську і Балківську вулиці.

Після цього синоптики заявили, що в Одесі випало 49,5 мм опадів при місячній нормі 26 мм.