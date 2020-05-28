подписаться на рассылку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
28 мая 2020, четверг, 21:42 10
Общество 2020-05-28T21:45:01+03:00
Українські Новини
В Одессе за день выпала двойная месячная норма осадков

В Одессе за день выпала двойная месячная норма осадков

Валерия Драгомирова
Одесса, Ливень, Дождь
Одесса. Фото:
Одесса. Фото: "Думская"

Во время ливня, который продолжался ночью и утром 28 мая, в Одессе выпало 49,5 мм осадков при месячной норме 26 мм. Об этом пишет "Думская". 

Как и сообщали синоптики, дождь начался около полуночи 28 мая, но в 9 часов утра начался сильный ливень и вместо прогнозированных 13-16 мм выпало 49,5 мм осадков.


В пресс-службе мэрии сообщили, что во время ливня оказались подтопленными улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская и Французский бульвар.

Чтобы не допустить транспортного коллапса, полиции пришлось на несколько часов перекрыть Балковскую и Приморскую.

В настоящий момент все улицы города проезжаемы.

Ливень в Одессе. Фото: Ливень в Одессе. Фото: "Думская"


Как сообщали Українські Новини, в Одессе на затопленной Пересыпи рыбаки с удочками ловили рыбу. 

Также в Украину пришел циклон из Турции и Черного моря. Именно он обусловил сильные дожди в стране. Дожди сопровождаются грозами и порывистым ветром.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Тем временем, какой будет погода в июне

Больше новостей о: Одесса Ливень Дождь

Вакарчук задекларировал три квартиры в Киеве, рояль и 3,7 млн гривен доходов
Украина в полночь открывает десятки пунктов пропуска на границе
Новости
Одесса. Фото:
В Одессе за день выпала двойная месячная норма осадков 21:42
В России предложили ВОЗ 8 вакцин от коронавируса, – СМИ 21:41
Суд арестовал экс-депутата Рады Микитася с залогом 100 млн гривен 21:36
В ближайшее время десятки стран восстановят авиасообщение. Опубликован список 21:29 Инфографика
Пентагон хочет выделить Украине $125 млн за прогресс в реформах и борьбу с коррупцией,— CNN 21:12
больше новостей
Полупустая маршрутка.
Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки 10:35 Карта
Доллар и евро резко взлетели. Курс валют на 27 мая 10:32
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Деркач еще в 2017 году был депортирован из России, – Наливайченко 18:07 Документ
Русская красавица, русский солдат и русская тройка – основатель "армовира" Порошенко оказался страстным поклонником исконного искусства страны-агрессора 06:35
Внедорожник. Фото: Киев Оперативный
На Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару 08:35
больше новостей
В 10 украинских областях возобновляется движение электричек с 1 июня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok