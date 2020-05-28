В Одессе за день выпала двойная месячная норма осадков

Во время ливня, который продолжался ночью и утром 28 мая, в Одессе выпало 49,5 мм осадков при месячной норме 26 мм. Об этом пишет "Думская".

Как и сообщали синоптики, дождь начался около полуночи 28 мая, но в 9 часов утра начался сильный ливень и вместо прогнозированных 13-16 мм выпало 49,5 мм осадков.



В пресс-службе мэрии сообщили, что во время ливня оказались подтопленными улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская и Французский бульвар.

Чтобы не допустить транспортного коллапса, полиции пришлось на несколько часов перекрыть Балковскую и Приморскую.

В настоящий момент все улицы города проезжаемы.

Ливень в Одессе. Фото: "Думская"



Как сообщали Українські Новини, в Одессе на затопленной Пересыпи рыбаки с удочками ловили рыбу.



Также в Украину пришел циклон из Турции и Черного моря. Именно он обусловил сильные дожди в стране. Дожди сопровождаются грозами и порывистым ветром.



Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.



Тем временем, какой будет погода в июне.