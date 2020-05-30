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30 мая 2020, суббота, 09:12 1980
Общество 2020-05-30T10:30:01+03:00
Українські Новини
Украину зальет дождями, возможны подтопления, — ГСЧС

Украину зальет дождями, возможны подтопления, — ГСЧС

Кира Молчанова
Дожди, Подтопление, Припять, Днестр, ГСЧС
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Прогноз погоды на последние два дня весны обещает ливневые дожди, поэтому возможно повышение уровня воды в реках.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 30 мая ночью в восточных, днем ​​в северных, Волынской, Ровенской, 31 мая в западных областях значительные дожди. Днем 30 мая в северных и западных районах Киевской области значительные дожди", — говорится в сообщении.

ГСЧС также предупреждает, что 30 мая – 1 июня, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8:00 29 мая, без негативных последствий.

В течение 31 мая – 1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.

Возможно формирование значительного местного, склонного стока.

Как сообщали Українські Новини, благодаря обильным дождям с начала мая уровень воды в Десне в Черниговской области поднялся на 30 см.

28 мая в Украине уже объявляли штормовое предупреждение. По данным УкрГидрометцентра в северных областях были сильные порывы ветра до 20 м/сек.

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