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28 мая 2020, четверг, 12:10 6251
Происшествия 2020-05-28T14:15:03+03:00
Українські Новини
Одессу затопил сильный ливень: многие дороги закрыты для проезда

Одессу затопил сильный ливень: многие дороги закрыты для проезда

Ольга Фандорина
Одесса, Ливень, Дождь, Затопление, Дождь в Одессе

В Одессе с утра начался обещанный синоптиками сильный ливень, который уже успел затопить Приморскую и Балковскую улицы. Об этом сообщает Думская.

"Сейчас работники коммунальных предприятий и служб проводят активное очищение ливневой канализации - она не забита, однако ее пропускная способность не соответствует количеству осадков", - отметили в пресс-службе одесской мэрии.

Сообщается, что за три часа в Одессе выпало 18 миллиметров осадков. Движение части троллейбусов и трамваев остановлено.

Также Українські Новини ранее сообщали, что ранее сильный ливень затопил почти весь Киев: улицы залиты потоками воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

При этом в течение всех летних месяцев, в мае и июне ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

ГосЧС предупредила украинцев о сильных ливнях в Киеве и ряде областей.

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