В последнюю субботу весны Киев беспросветно заливает дождями

Пока синоптики и спасатели предупреждают о ливнях и опасности подъема уровня воды в раках, все районы Киева заливают дожди. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные метеорологических сайтов. Так, дожди идут во всех десяти районах Киева. В Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Печерском – особенно сильные. По всей столице густая облачность, а из-за ливня снижена видимость. Скриншот сайта meteo.ua\/kiev Высокая вероятность выпадения осадков сохранится на протяжении всего субботнего дня. Скриншот сайта weather.com Дождь в Киеве. Днепр Дождь в Киеве. Низкая видимость Дождь в Киеве. Лесной массив Как сообщали Українські Новини, благодаря обильным дождям с начала мая уровень воды в Десне в Черниговской области поднялся на 30 см. 28 мая в Украине уже объявляли штормовое предупреждение. По данным УкрГидрометцентра в северных областях были сильные порывы ветра до 20 м\/сек. Циклон из Турции, который обусловил в Украине значительные дожди, остался в стране и в пятницу. По словам Натальи Диденко, большего всего осадков будет на западе, севере и востоке. В пятницу возможны дожди с грозами, а также град.