В последнюю субботу весны Киев беспросветно заливает дождями

Пока синоптики и спасатели предупреждают о ливнях и опасности подъема уровня воды в раках, все районы Киева заливают дожди. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные метеорологических сайтов.

Так, дожди идут во всех десяти районах Киева. В Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Печерском – особенно сильные. По всей столице густая облачность, а из-за ливня снижена видимость.

Скриншот сайта meteo.ua/kiev

Высокая вероятность выпадения осадков сохранится на протяжении всего субботнего дня.

Скриншот сайта weather.com

Дождь в Киеве. Днепр

Дождь в Киеве. Низкая видимость

Дождь в Киеве. Лесной массив

Как сообщали Українські Новини, благодаря обильным дождям с начала мая уровень воды в Десне в Черниговской области поднялся на 30 см.

28 мая в Украине уже объявляли штормовое предупреждение. По данным УкрГидрометцентра в северных областях были сильные порывы ветра до 20 м/сек.

Циклон из Турции, который обусловил в Украине значительные дожди, остался в стране и в пятницу. По словам Натальи Диденко, большего всего осадков будет на западе, севере и востоке. В пятницу возможны дожди с грозами, а также град.