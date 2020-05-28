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28 мая 2020, четверг, 11:40 775
Общество 2020-05-28T12:00:02+03:00
Українські Новини
Майские дожди подняли уровень воды в обмелевшей Десне на 30 сантиметров

Майские дожди подняли уровень воды в обмелевшей Десне на 30 сантиметров

Анна Рудык
Дождь, Дожди, Десна, Непогода в Украине, погода в Украине
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Благодаря обильным дождям с начала мая уровень воды в Десне в Черниговской области поднялся на 30 см. Об этом со ссылкой на начальницу отдела гидрологии Черниговского областного гидрометцентра Татьяна Полевик сообщает черниговский филиал Общественного телевидения.

Так, она сообщила, что майские дожди существенно наполнили Десну.

"Уровень воды в Десне на Черниговщине с начала мая увеличился на 26-37 сантиметров. Больше дожди наполнили Десну в Новгороде-Северском. Там уровень воды в реке благодаря осадкам поднялся на 37 сантиметров", - говорится в сообщении.

В Чернигове в Десне воды за май увеличилось на 27 см, сейчас ее уровень составляет 171 см над нулем поста.

Этой весной гидрологи зафиксировали рекордно низкий уровень воды в реке за 120 лет наблюдений: 29 апреля, когда должен быть пик наводнения, он составил 144 см над нулем поста, что на 130 см ниже, чем в прошлом году.

Как сообщали Українські Новини, по всей Украине объявлено штормовое предупреждение: в Киеве сильные дожди.

А засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.

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