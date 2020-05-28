Майские дожди подняли уровень воды в обмелевшей Десне на 30 сантиметров

Благодаря обильным дождям с начала мая уровень воды в Десне в Черниговской области поднялся на 30 см. Об этом со ссылкой на начальницу отдела гидрологии Черниговского областного гидрометцентра Татьяна Полевик сообщает черниговский филиал Общественного телевидения.

Так, она сообщила, что майские дожди существенно наполнили Десну.

"Уровень воды в Десне на Черниговщине с начала мая увеличился на 26-37 сантиметров. Больше дожди наполнили Десну в Новгороде-Северском. Там уровень воды в реке благодаря осадкам поднялся на 37 сантиметров", - говорится в сообщении.

В Чернигове в Десне воды за май увеличилось на 27 см, сейчас ее уровень составляет 171 см над нулем поста.

Этой весной гидрологи зафиксировали рекордно низкий уровень воды в реке за 120 лет наблюдений: 29 апреля, когда должен быть пик наводнения, он составил 144 см над нулем поста, что на 130 см ниже, чем в прошлом году.

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