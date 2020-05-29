Стрілянина в Броварах. Затриманих вже 28 осіб, вилучено 16 одиниць зброї

Поліція затримала 28 учасників стрілянини в Броварах і вилучила 6 одиниць транспорту і 16 одиниць вогнепальної зброї.

Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небитов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"На даний момент вже 28 затриманих, 6 одиниць транспорту вилучено та 16 одиниць вогнепальної зброї", - сказав він.

За його словами, всі затримані наразі перебувають в ізоляторах, у суботу їм буде вручено підозру.

Він також сказав, що правоохоронці встановили 39 чоловік, які, на думку слідства, причетні до перестрілці.

Їх заарештують.

Як повідомляли Українські Новини, слідчі за даним фактом почали 3 кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Поліція затримала 28 учасників стрілянини в Броварах і вилучила 6 одиниць транспорту і 16 - зброї.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко вважає, що перестрілка в місті сталася через відсутність діалогу між місцевими органами влади та Київською обласною адміністрацією. Міська влада неодноразово зверталися до КОДА для затвердження нового маршруту з Торгмаш до метро Лісова через Окружну дорогу. Але обласна адміністрація замість цього створила інший маршрут, який повністю повторює вже існуючий.

Поліція ввела спецоперацію по розшуку автомобілів, в яких можуть знаходитися учасники стрілянини у Броварах.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що внаслідок стрілянини 3 учасники конфлікту були поранені.

Президент Володимир Зеленський доручив міністру й внутрішніх справ Арсену Авакову знайти замовників конфлікту в Броварах.