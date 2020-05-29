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29 травня 2020, пʼятниця, 13:09 9
Фінанси 2020-05-29T13:30:01+03:00
Українські Новини
Гривня зросла в ціні. Курс нацвалюти на 1 червня

Гривня зросла в ціні. Курс нацвалюти на 1 червня

Елена Новикова
Курс валют, курс гривні, курс долара до гривні, Офіційний курс, курс гривні до долара
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 1 червня, на 4,15 коп. до 26,8721 UAH/USD, у той час, як після тривалого зростання долар обвалився в обмінних пунктах київських банків.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 29-31 травня, на 9,13 коп. до 26,9136 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.

Також партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Крім того, в той час, як протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 UAH/USD фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.

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