Экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны

В то время, как в период с 12 по 18 мая курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 гривен за доллар, а Нацбанк повысил справочное значение официального курса гривны, устанавливаемое им на 18 мая, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH\/USD, эксперты Capital Times дали макроэкономический прогноз по Украине 2020-2023 годы. Об этом пишет finance.ua со ссылкой на данные специального исследования Макроэкономического прогноза по Украине 2020-2023. “Мы ухудшили ожидания динамики и реального и номинального ВВП Украины в 2020 году. Реальный ВВП страны упадет на 7%, а номинальный ВВП снизится, впервые в истории Украины, по итогам года на 5%. Данный факт негативно отразится на доходах госбюджета, способствуя расширению бюджетного дефицита до 8% от ВВП”, – отмечают эксперты. Главные риски: Повторные вспышки коронавируса, которые будут приводить к ужесточению карантинных мер. Серьезное ухудшение ситуации в мировой экономике. Отказ от сотрудничества с МВФ. Инфографика Capital Times Долларовый ВВП сократится на $20 млрд. до уровня 2018 года. Одновременно улучшен прогноз по инфляции до 9,8%. По валютным резервам НБУ и валютному курсу гривны – среднегодовой курс составит 28 грн\/долл. Улучшение обусловлено снижением цен на энергоносители, сокращением импорта, в том числе на внешний туризм, и сохранением умеренно жесткой монетарной политики. Как сообщали Українські Новини, партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар. При этом экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+\/-50 коп. при условии, что НБУ не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH\/USD на лето и осень.