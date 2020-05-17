Экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны

В то время, как в период с 12 по 18 мая курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 гривен за доллар, а Нацбанк повысил справочное значение официального курса гривны, устанавливаемое им на 18 мая, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD, эксперты Capital Times дали макроэкономический прогноз по Украине 2020-2023 годы.

Об этом пишет finance.ua со ссылкой на данные специального исследования Макроэкономического прогноза по Украине 2020-2023.

“Мы ухудшили ожидания динамики и реального и номинального ВВП Украины в 2020 году. Реальный ВВП страны упадет на 7%, а номинальный ВВП снизится, впервые в истории Украины, по итогам года на 5%. Данный факт негативно отразится на доходах госбюджета, способствуя расширению бюджетного дефицита до 8% от ВВП”, – отмечают эксперты.

Главные риски:

Повторные вспышки коронавируса, которые будут приводить к ужесточению карантинных мер.

Серьезное ухудшение ситуации в мировой экономике.

Отказ от сотрудничества с МВФ.

Инфографика Capital Times

Долларовый ВВП сократится на $20 млрд. до уровня 2018 года. Одновременно улучшен прогноз по инфляции до 9,8%. По валютным резервам НБУ и валютному курсу гривны – среднегодовой курс составит 28 грн/долл.

Улучшение обусловлено снижением цен на энергоносители, сокращением импорта, в том числе на внешний туризм, и сохранением умеренно жесткой монетарной политики.

Как сообщали Українські Новини, партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

При этом экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что НБУ не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.