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17 мая 2020, воскресенье, 08:31 8
Финансы 2020-05-17T08:35:13+03:00
Українські Новини
Экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны

Экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны

Ярина Вацяк
Курс валют, прогноз инфляции, прогноз курса валют, прогноз ВВП, прогноз курса доллара, Capital Times
Деньги
Деньги

В то время, как в период с 12 по 18 мая курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 гривен за доллар, а Нацбанк повысил справочное значение официального курса гривны, устанавливаемое им на 18 мая, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD, эксперты Capital Times дали макроэкономический прогноз по Украине 2020-2023 годы.

Об этом пишет finance.ua со ссылкой на данные специального исследования Макроэкономического прогноза по Украине 2020-2023.

“Мы ухудшили ожидания динамики и реального и номинального ВВП Украины в 2020 году. Реальный ВВП страны упадет на 7%, а номинальный ВВП снизится, впервые в истории Украины, по итогам года на 5%. Данный факт негативно отразится на доходах госбюджета, способствуя расширению бюджетного дефицита до 8% от ВВП”, – отмечают эксперты.

Главные риски:

  • Повторные вспышки коронавируса, которые будут приводить к ужесточению карантинных мер.
  • Серьезное ухудшение ситуации в мировой экономике.
  • Отказ от сотрудничества с МВФ.

Инфографика Capital TimesИнфографика Capital Times

Долларовый ВВП сократится на $20 млрд. до уровня 2018 года. Одновременно улучшен прогноз по инфляции до 9,8%. По валютным резервам НБУ и валютному курсу гривны – среднегодовой курс составит 28 грн/долл.

Улучшение обусловлено снижением цен на энергоносители, сокращением импорта, в том числе на внешний туризм, и сохранением умеренно жесткой монетарной политики.

Как сообщали Українські Новини, партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

При этом экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что НБУ не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

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