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29.05.2020 11:00 Пресс-конференция: "Почему парламент медлит с легализацией игорного бизнеса?"

29 мая 2020, пятница, 10:50 123
Экономика 2020-05-29T10:52:07+03:00
Українські Новини
После длительного роста доллар обвалился. Курс валют перед выходными

После длительного роста доллар обвалился. Курс валют перед выходными

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 мая на 7,36 коп. до 27,0381 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,36 коп. до 26,7688 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,75 коп. до 29,2575 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,61 коп. до 29,8031 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,7688 27,0381 29,2575 29,8031 3,27 3,88
Максимальный 26,8700 27,2500 29,6500 30,2000 3,75 5,00
Минимальный 26,6000 26,9100 28,6000 29,4200 2,30 3,70

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Ранее Национальный банк Украины понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 мая, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD.

Тем временем партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который по оптимистическому сценарию вырастет до 30 гривен за доллар.

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