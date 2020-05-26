Умеренное укрепление может продлиться еще некоторое время. Эксперты дали прогноз курса валют на июнь

В то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне.

Об этом они сообщили Українським Новинам.

"Укреплению гривни помогло снижение импорта энергоносителей и машиностроительной продукции, и вместе с тем достаточно стабильные объемы экспорта продтоваров, железной руды и IT-услуг. Это обусловило в первом квартале профицит текущего счета платежного баланса 244 млн долларов, в то время как годом ранее был дефицит в 150 млн долларов. По данным таможни, улучшение торгового баланса наблюдалось и в апреле", - сообщил Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

По его словам, также динамику курса подкрепила довольно стабильная ситуация на рынке госдолга – отток вложений иностранных инвесторов был незначительным, особенно на фоне других стран.

Последние недели сказывались и уплаты квартальных налогов предприятиями. Кроме того, на фоне информации о смягчении карантинных ограничений, компании стали готовиться к возврату к полноценной работе и, чтобы покрыть все оргзатраты, продавали валюту.

"Еще и принятие банковского закона вселило надежу на скорое получение транша МВФ, что, в свою очередь, снижает риски рефинансирования внешних долгов и также позитивно влияет на ожидания участников валютного рынка", - добавил Николайчук.

По его словам, обычно май-июнь на валютном рынке – это спокойный период.

Но в нынешнем году пандемия внесла свои коррективы.

С одной стороны, на курс продолжит давить снижение деловой активности, уменьшение переводов от трудовых мигрантов, страх населения, который выливается в желание пересидеть в "кэше" в кризисный период.

Но с другой стороны, снижение затрат на импорт, относительно устойчивые объемы экспорта и транш МВФ могут уравновесить эти негативные факторы.

"Мы ожидаем, что в ближайший месяц курс будет близок к нынешнему уровню 26.50 грн/дол США, плюс/минус 50 коп.

По данным аналитика Concorde Capital Евгении Ахтырко, всплеск курса произошел на фоне довольно устойчивой ревальвации курса, которая продолжается уже почти два месяца.

"При свободном курсообразовании колебания курса, которые выбиваются из общей тенденции, происходят время от времени. Зачастую это просто результат краткосрочного дисбаланса между спросом и предложением, и такие колебания могут быть не связаны с какими-то факторами, которые могут вызывать краткосрочные изменения в настроениях инвесторов. Скорее всего, колебания курса именно такого рода мы наблюдали в конце этой недели", - добавила аналитик.

По ее словам, колебания не были значительными, чтобы вызвать обеспокоенность Нацбанка и заставить его выйти на рынок с продажей валюты для их сглаживания.

Тем более еще не так давно обменный курс находился на уровне, который по тем или иным причинам некоторым казался слишком низким.

"Скорее всего, умеренное укрепление курса продлится еще некоторое время, если не возникнут внешние или внутренние события, которые окажут значительное влияние на настроения участников валютного рынка. Спрос на валюту вряд ли увеличится, поскольку импорт продолжит сокращаться, а потребности Нацбанка в пополнении золотовалютных резервов сократятся благодаря ожидаемому финансированию от МВФ и других международных финансовых институтов", — подытожила Ахтырко.

По словам представителя Аккордбанка Юрия Ефремова большая часть прошлой недели на межбанке прошла при преобладании валютных продаж — гривна укреплялась.

Подорожание доллара происходило лишь в четверг и пятницу. В первую очередь сыграл сезонный фактор, то есть сокращение валютных продаж со стороны агроэкспортеров.

Они закончили посевную и уменьшили свое присутствие на безналичном валютном рынке.

Второй фактор — это вывод капиталов нерезидентов из ОВГЗ (доходности опустились с 14-15% до 12% годовых), которые продавались на вторничном рынке.

А также вывод дивидендов западных компаний, работающих в Украине.

"Что не влияло на межбанк — это поэтапное снятие карантина, и активизация импортеров. Крупные корпорации-импортеры продолжают работать в том же режиме, что и ранее. А розница, которая теоретически могла создать дополнительный спрос на валюту за счет новых закупок импортных товаров за границей, пока не организовывала крупных закупок. Она продолжает распродавать свои складские запасы", - отметил банкир.

По его данным, в ближайшую неделю Минфин проведет несколько выплат купонов по ОВГЗ ранних выпусков: 25 мая предстоит выплата 314 млн гривен, 26 мая — 260 млн гривен, 27 мая — 1,6 млрд гривен.

Но это купоны, а не погашение бумаг.

К тому же во вторник, 26 мая, произойдет размещение новых выпусков гривневых гособлигаций, и часть выплат может быть реинвестирована в них.

"Дальнейшая ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от показателей по заболеваемости COVID-19. От того, как они изменятся после поэтапного снятия ограничений. Главное, чтобы эпидемия коронавируса не стала разрастаться с новой силой, и чтобы властям не пришлось возвращать старые ограничения. Они тормозят экономику. Ситуацию с коронавирусом сложно предсказать, потому курсовой прогноз даже на ближайшую неделю находится в достаточно широком диапазоне — 26,70-27,20 грн/$", - подытожил банкир.

Как сообщали Українські Новини, НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 мая, на 12,56 коп. до 26,8729 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке в понедельник сохранился на 26,88 UAH/USD.