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12 мая 2020, вторник, 05:50 1901
Финансы 2020-05-12T05:50:02+03:00
Українські Новини
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист

Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист

Ярина Вацяк
Курс гривны, падение курса, экономический прогноз, курс доллара, прогноз курса валют, прогноз курса доллара
Деньги
Деньги

В то время, как за неделю, с 30 апреля по 8 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 16,86 коп. до 27,0563 UAH/USD, экономист прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Об этом в интервью Українським Новинам рассказал партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов.

"Курс будет "плавать".  30 грн/дол - оптимистичный сценарий, о пессимистичном говорить не буду. НБУ имеет запасы, чтобы стабилизировать ситуацию. За последние 6 лет Нацбанк хорошо почистил и отрегулировал банковскую систему. Просидеть на карантине месяц – не показатель. Где-то к осени мы реально увидим более-менее реальную картину происходящего", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, эксперты прогнозируют еще неделю стабильности курса. Экономисты говорят, что на следующей неделе остается последний благоприятный шанс для приобретения валюты как средства накопления.

При этом экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что НБУ не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

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