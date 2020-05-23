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23 мая 2020, суббота, 06:30 45
Финансы 2020-05-23T06:30:01+03:00
Українські Новини
Гривна укрепится после выходных. Как менялся официальный курс валют за неделю

Гривна укрепится после выходных. Как менялся официальный курс валют за неделю

Кира Молчанова
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Гривна. Доллар. Курс гривны. Курс доллара. Украфото
Гривна. Доллар. Курс гривны. Курс доллара. Украфото

Конец недели на валютном рынке отметился снижением курса гривны. На протяжении предыдущих семи дней курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 гривен за доллар. Українські Новини показывают, как менялся курс за неделю.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

18 мая 19 мая 20 мая 21 мая 22-24 мая 25 мая
26,6380 26,5710 26,5159 26,5854 26,7699 26,7556

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 мая:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 17,4634
944 AZN 1 азербайджанский манат 15,697
975 BGN 1 болгарский лев 14,9148
933 BYN 1 белорусский рубль 11,1686
410 KRW 100 вона 2,1634
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,4497
208 DKK 1 датская крона 3,9111
840 USD 1 доллар США 26,7556
978 EUR 1 Евро 29,1676
818 EGP 1 египетский фунт 1,6869
392 JPY 10 иена 2,4881
985 PLN 1 злотый 6,4527
356 INR 10 индийская рупия 3,5228
124 CAD 1 канадский доллар 19,0989
191 HRK 1 куна 3,845
484 MXN 1 мексиканский песо 1,1638
498 MDL 1 молдавский лей 1,507
376 ILS 1 новый израильский шекель 7,5842
554 NZD 1 новозеландский доллар 16,3196
578 NOK 1 норвежская крона 2,6733
710 ZAR 1 ренд 1,5139
643 RUB 10 российский рубль 3,7425
946 RON 1 румынский лей 6,0221
360 IDR 1000 рупия 1,8184
682 SAR 1 саудовский риял 7,1198
702 SGD 1 сингапурский доллар 18,789
960 XDR 1 СПЗ 36,4403
398 KZT 100 тенге 6,4363
949 TRY 1 турецкая лира 3,9307
348 HUF 100 форинт 8,3483
826 GBP 1 фунт стерлингов 32,5723
203 CZK 1 чешская крона 1,0694
752 SEK 1 шведская крона 2,7671
756 CHF 1 швейцарский франк 27,5476
156 CNY 1 юань женьминьби 3,7496

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 мая, на 3,54 коп. до 26,7473 UAH/USD.

С 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.

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