Гривна укрепится после выходных. Как менялся официальный курс валют за неделю

Конец недели на валютном рынке отметился снижением курса гривны. На протяжении предыдущих семи дней курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 гривен за доллар. Українські Новини показывают, как менялся курс за неделю.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

18 мая 19 мая 20 мая 21 мая 22-24 мая 25 мая 26,6380 26,5710 26,5159 26,5854 26,7699 26,7556

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 мая:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 17,4634 944 AZN 1 азербайджанский манат 15,697 975 BGN 1 болгарский лев 14,9148 933 BYN 1 белорусский рубль 11,1686 410 KRW 100 вона 2,1634 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,4497 208 DKK 1 датская крона 3,9111 840 USD 1 доллар США 26,7556 978 EUR 1 Евро 29,1676 818 EGP 1 египетский фунт 1,6869 392 JPY 10 иена 2,4881 985 PLN 1 злотый 6,4527 356 INR 10 индийская рупия 3,5228 124 CAD 1 канадский доллар 19,0989 191 HRK 1 куна 3,845 484 MXN 1 мексиканский песо 1,1638 498 MDL 1 молдавский лей 1,507 376 ILS 1 новый израильский шекель 7,5842 554 NZD 1 новозеландский доллар 16,3196 578 NOK 1 норвежская крона 2,6733 710 ZAR 1 ренд 1,5139 643 RUB 10 российский рубль 3,7425 946 RON 1 румынский лей 6,0221 360 IDR 1000 рупия 1,8184 682 SAR 1 саудовский риял 7,1198 702 SGD 1 сингапурский доллар 18,789 960 XDR 1 СПЗ 36,4403 398 KZT 100 тенге 6,4363 949 TRY 1 турецкая лира 3,9307 348 HUF 100 форинт 8,3483 826 GBP 1 фунт стерлингов 32,5723 203 CZK 1 чешская крона 1,0694 752 SEK 1 шведская крона 2,7671 756 CHF 1 швейцарский франк 27,5476 156 CNY 1 юань женьминьби 3,7496

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 мая, на 3,54 коп. до 26,7473 UAH/USD.

С 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.