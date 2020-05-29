У вас... прогнило, - Аваков відреагував на перестрілку в Броварах

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що перестрілка між маршрутними перевізниками в Броварах Київської області сьогодні вранці, 29 травня, свідчить про те, що у виконавчих органах Київської області щось "прогнило".

Про це Аваков написав у мікроблозі Twitter.

"Перестрілка вранці у Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень. Будемо лікувати!" - написав він.

Також Аваков додав, що масові затримання тривають.

"Виконавчі органи Києва та області зобов'язані - у вас... прогнило" - підсумував Аваков.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео перестрілки, яка сталася вранці 29 травня у Броварах Київської області за участю близько сотні людей. Внаслідок інциденту затримано 10 осіб.

26 травня у Києві на Печерську під час перестрілки поранили чоловіка, його госпіталізували.

Раніше в Києво-Святошинському районі правоохоронці зі стріляниною затримали 4 озброєних зловмисників, які намагалися проникнути в будинок місцевого підприємця.

Також у Білій Церкві п'яний чоловік влаштував стрілянину в перехожих.